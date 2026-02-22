ABD, 14 yıl sonra Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor. Trump yönetimi, 2012 yılında Suriye’deki iç savaş nedeniyle kapatılan diplomatik misyonun yeniden faaliyete geçirilmesi için planlarını Kongre’ye bildirdi. Sürecin aşamalı olarak yürütüleceği açıklandı.

Trump yönetimi, 2012 yılında Suriye’deki iç savaş sırasında kapatılan Şam’daki ABD Büyükelçiliğinin yeniden açılması için planlama çalışmalarını sürdürme niyetini Kongre’ye bildirdi.

Associated Press’in ulaştığı ve bu ayın başında Kongre komitelerine gönderilen bildirime göre, ABD Dışişleri Bakanlığı "Suriye'deki büyükelçilik faaliyetlerini yeniden başlatmak için aşamalı bir yaklaşım uygulamaya niyetli".

10 Şubat tarihli belgede, planlara ilişkin harcamaların 15 gün içinde başlayacağı kaydedildi. Ancak sürecin ne zaman tamamlanacağına ya da ABD personelinin tam zamanlı olarak Şam’a ne zaman döneceğine ilişkin bir takvim paylaşılmadı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN YENİ DÖNEM SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Beşar Esad’ın Aralık 2024’te devrilmesinin ardından büyükelçiliğin yeniden açılmasını gündemine almıştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi ile yakınlaşma çağrısı yapmıştı.

Geçen seneden bu yana ABD yaptırımlarının kaldırılması ve Suriye’nin bölgesel ve uluslararası topluluklara yeniden entegrasyonu için girişimlerde bulundu.

Trump, Suriye lideri Şara hakkında "Olağanüstü bir iş çıkarıyor. O çetin ceviz bir adam. O bir koro çocuğu değil. Bir koro çocuğu bunu yapamazdı. Ama Suriye bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.

ŞAM’DA BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLMİŞTİ

Geçen Mayıs ayında Tom Barrack, Şam’ı ziyaret etti. Büyükelçilik resmi olarak açılmamış olmasına rağmen bina önünde ABD bayrağı göndere çekildi.

Kongre’ye bildirim gönderilen gün Barrack, ABD ordusunun Suriye’nin güneydoğusundaki küçük ancak stratejik bir üsten çekildiğini duyurdu.

PLANLAR GİZLİ TUTULUYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’ye bildirim gönderildiğini doğruladı ancak planın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Büyükelçiliğin yeniden açılma sürecinin güvenlik ve diplomatik adımlar çerçevesinde ilerleyeceği aktarıldı.

Bakanlık, Ocak ayında Venezuela’nın Caracas kentindeki ABD Büyükelçiliğinin yeniden açılması sürecinde de benzer bir "aşamalı" model uygulamış, geçici personeli geçici tesislerde görevlendirmişti.

