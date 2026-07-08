New York'un Manhattan bölgesindeki 37 katlı bir binada taşıyıcı kolonlarda bükülme ve yapısal hasar tespit edilmesi üzerine alarm verildi. Çökme riskine karşı bina ve çevresindeki 7 yapı tahliye edilirken, bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.

ABD'nin New York kentinde bulunan 37 katlı bir binada tespit edilen yapısal sorunlar nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, binada kısmi çökme riski bulunduğunu açıklarken, çevredeki yapılar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Manhattan'daki 42. Cadde üzerinde yer alan çelik konstrüksiyon binanın taşıyıcı sisteminde ciddi problemler tespit edildiğini duyurdu. Yapılan incelemelerde binanın 21. katındaki iki ana çelik kolonda bükülme meydana geldiği, ayrıca çeşitli noktalarda çatlaklar ve zeminlerde sarkmalar oluştuğu belirlendi.

37 katlı binada tehlike çanları! Çevresi tamamen boşaltıldı

VATANDAŞLARA 'UZAK DURUN' UYARISI

Bir dönem ofis olarak kullanılan ve son yıllarda konuta dönüştürülmesi için yenileme çalışmaları yürütülen binanın mevcut durumunun "son derece ciddi" olduğunu vurgulayan Mamdani, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

37 katlı binada tehlike çanları! Çevresi tamamen boşaltıldı

7 YAPI BOŞALTILDI, YOLLAR KAPATILDI

New York İtfaiye Departmanı (FDNY) ekipleri, sabah saatlerinde üst katlardan parçalar düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde binanın hareket etmeye devam ettiği tespit edilirken, olası bir çökme durumunun binanın belirli bölümlerinde meydana gelebileceği değerlendirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında bina tamamen tahliye edilirken, çevrede bulunan 7 yapı da boşaltıldı. New York Polis Departmanı (NYPD) ise bölgedeki çok sayıda caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yetkililer, yapıyı güvenli hale getirmek için destek kolonları ve kirişlerle güçlendirme çalışmaları üzerinde çalışıldığını açıklarken, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bölgede yaklaşık 150 itfaiye ve acil sağlık personeli görev yapıyor.

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