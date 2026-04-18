James Webb Uzay Teleskobu'nun radarına takılan 47 ışık yılı uzaklıktaki Enaiposha, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Beklenenin aksine hidrojeni az, metali çok olan bu devasa gök cisminin aslında bir 'Süper-Venüs' olduğu anlaşıldı.

Samanyolu Galaksisi'nde en yaygın gezegen türü olan ancak bizim Güneş Sistemimizde hiç örneği bulunmayan "Neptün altı" gezegenler, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

Astronomlar, James Webb Uzay Teleskobu verilerini kullanarak 47 ışık yılı uzaklıktaki GJ 1214 b (Enaiposha) gezegenine dair ezber bozan sonuçlara ulaştı. Yıllardır düşük kütleli bir gaz devi olan "mini-Neptün" sınıfında değerlendirilen gezegenin, aslında metal oranı yüksek ve yoğun atmosferli bir "süper-Venüs" olduğu belirlendi.

HİDROJEN AZ, METAL ÇOK: SPEKTROSKOPİDE SÜRPRİZ SONUÇLAR

Arizona Üniversitesi ve Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi (NAOJ) tarafından yürütülen çalışmada, Enaiposha’nın atmosferinde beklenen miktarda hidrojen bulunmadığı tespit edildi. Aksine, metal bakımından zengin ve içinde su buharı, metan ile karbondioksit izleri barındıran kalın bir gaz tabakası tespit edildi.

GÜNEŞ SİSTEMİMİZDEKİ HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR

Enaiposha, ne kayaç yapılı süper-Dünyalara ne de gaz zengini klasik mini-Neptünlere benziyor.

Araştırmacı Kazumasa Ohno, karbondioksit sinyalinin zayıf olmasına rağmen Venüs’teki konsantrasyonlara benzer bir yoğunluğa işaret ettiğini açıkladı..

NEDEN "SÜPER-VENÜS" DENİLİYOR?

Enaiposha, Venüs’ün özelliklerini çok daha büyük bir ölçekte sergiliyor. Kalın bulut katmanları, yüzeyinin görülmesini tamamen engellerken, gezegenin aşırı sıcak yapısı yaşanabilirlik ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Ancak bu "sisli" atmosferi analiz etme süreci, bilim insanlarının gelecekte hayat barındırma potansiyeli olan diğer ötegezegenlerin gökyüzünü nasıl yorumlayacaklarına dair kritik bir rehber sunuyor.

