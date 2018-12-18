Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Senato’su, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan tasarıyı kabul etmesinin ardından Riyad yönetimi alışılmadık tonda bir tepki verdi. Ülkenin resmî haber ajansı SPA’da yer alan açıklamada “Suudi Arabistan Krallığı ABD Senatosunun ispatlanmamış iddialara dayanan bu yaklaşımını reddediyor” denildi. Açıklamada ayrıca, ABD’nin Suudi Arabistan’ın “bölgesel ve uluslararası rolüne” de zarar vermeye çalıştığı öne sürüldü. Suudi Arabistan’ın “iç işlerine müdahaleyi, yönetimini, kralını ve veliaht prensini töhmet altında bırakacak ve küçük düşürecek her türlü suçlamayı reddettiği” kaydedilirken “Riyad, ABD ile çalışma konusunda istekli ancak dost bir ülkenin yasama organından gelen karar karşısında endişe duyuluyor” denildi.

LOBİ FAALİYETLERİ DURDURULDU

Bu arada ABD’de Başkan Donald Trump’ın atadığı Beyaz Saray’a bağlı danışma kurulunda yer alan bir lobici, Suudi Arabistan ile iş ilişkisini sonlandırdı. “Beyaz Saray Ortakları (White House Fellows)” adı verilen danışmanlık programı katılımcılarından lobi faaliyetleri yürüten Richard F. Hohlt, ABD Adalet Bakanlığına yaptığı bildirimde 1 Kasım’dan itibaren Suudi Arabistan hükûmeti ile lobi ilişkisini askıya aldı. Hohlt’un Suudilerle iş ilişkisini sonlandırma tercihinin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olup olmadığı bilinmezken, Hohlt bu konudaki sorulara cevap vermekten kaçındı.