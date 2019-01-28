Kulağında kulaklık cep telefonuna dikkat kesilmişken caddenin karşısına geçen kız çocuğu, otobüsün kör noktasında kaldı. Bir anda aracın altında kalan talihsiz kız, olay yerinde can verdi. 

Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.