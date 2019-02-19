Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında ABD’nin Suriye’den askerlerini çekme kararını hatırlatarak, isim vermeden terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) seslendi. Esad “ABD çekildikten sonra size Türklerin saldırılarından korumayacak. Amerikalılar sizi kalbinde taşımıyor. Sizi ceplerine koyacaklar, böylece bir pazarlık kozu olacaksınız. Sizi kendi devletinizden başka kimse korumayacak. Ülkenizi koruyup direnmek üzere kendinizi hazırlamazsanız, Osmanlı’nın kölesi olmaktan başka bir şey elde edemeyeceksiniz” dedi. Herhangi bir örgüt ismi vermeden “Suriye’nin hırsızlar tarafından çalınabilecek bir mal olmadığını söyleyen” Beşar Esad “Suriye’nin kuzeyinde her karış toprağı kontrol edeceğiz” dedi.

ESAD: TEMSİLCİLER TÜRKİYE AJANI

Türkiye destekli muhaliflerle Suriye anayasasını pazarlık etmeyeceğini de söyleyen Esad, Suriye’deki anayasa yapım sürecinin hükümetle muhalifler arasında gerçekleşmesi gerektiğini fakat muhaliflerin kendi fikirlerini değil Türkiye’nin fikirlerini savunduğunu öne sürerek, “Suriye’yi temsil etmiyorlar. Kendilerini bile temsil etmiyorlar. Anayasa bu ülkenin kaderi. Dolayısıyla savaşın kendisinden daha pahalıya mal olacak pazarlıklara açık değil” dedi. Esad yönetimi müttefiki Rusya, geçtiğimiz yıl Suriye’de yeni anayasa yapımı çalışmalarına katılmak için ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisini göndermişti. Esad, ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde BM’nin ülkedeki rolüne sıcak baktığını belirtti. Diğer yandan anayasa müzakereleri için ülkenin kuzeybatısında Esad karşıtlarını destekleyen muhalif temsilcilerin ise, “Türkiye’nin ajanı” olduğunu söyledi. BM destekli müzakere süreçlerinde çatışan taraflar henüz direkt müzakere masasına oturabilmiş değil.

ABD: YPG TARAFINI SEÇMELİ

Öte yandan Amerikan yönetimi, DAEŞ’e karşı savaşan terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki SDG’ye “Tarafını seç” çağrısı geldi. Irak ve Suriye’de DAEŞ’e karşı savaşan koalisyonun Amerikalı komutanı Paul Lacamera “Amerikan yasaları Rusya ile Esad’ın ordusu ile iş birliğini yasaklıyor. SDG, bizim ilişki kurmadığımız Şam yönetimine ya da Ruslara giderse ilişkimiz kesilir, artık onlarla ortak olmayız. Bizim ortağımız olarak kaldıkları sürece eğitmeye ve silahlandırmaya devam edeceğiz” dedi. Terör örgütü YPG/SDG, özerlik talebiyle bir süredir Esad yönetimiyle görüşüyordu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, pazar günü yaptığı konuşmada SDG’ye “Amerikalılar sizi korumayacak, sizi ancak devletiniz korur” diye seslenmişti.