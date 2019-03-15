Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırılarda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yine çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan katliamı sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Saldırganlardan birinin yakalanma anı ise kameralara yansıdı.

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı: 40 kişi hayatını kaybetti Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Yeni Zelanda Başbakanı saldırılarda 40 kişinin öldüğünü ve 48 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydedildi.. Şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Yeni Zelanda Polisi Müslümanları camiye gitmemeleri konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan cami saldırılarına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kalın, "Bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği son noktayı göstermektedir" dedi.