Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev, Salı günü 28 yıllık görevinin ardından istifa etmişti. Bugün Bakanlar Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazarbaev'e birlikte yaptıkları çalışmalar sebebi ile teşekkür etti. Putin, Kazakistan ile işbirliğine devam edeceğini söyledi. Putin Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada, “Nazarbaev' birlikte yaptığımız işler için teşekkür eder, sağlık ve başarılar dileriz. Onun istifasından sonra da Kazakistan ile işbirliğimizi istenen düzeyde sürdürmek için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.