Irak'ın Musul şehrindeki Dicle nehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu bir feribotun alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti. Ön bilgiler, feribottaki yolcu sayısının kapasitenin üzerinde olduğu yönünde.
Musul'da feribot battı: 40 ölü
21.03.2019 - 16:34 | Son Güncelleme: 21.03.2019 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın Musul şehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu en 40 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ırak,dicle nehri,tekne kazası,
611702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/611702.aspx
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