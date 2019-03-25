Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri’ni İsrail toprakları olarak tanıyan kararnameyi imzalaması üzerine Rusya'da tepkiler daha da artıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, yaptığı açıklamada Trump'ın kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. ABD politikasını eleştiren Zaharova, "Sayın Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprakları olarak tanıyan ilgili bir belge imzaladı. Ne diyebilirim? Bu konuyu düzenli olarak defalarca konuşmuştuk. Maalesef böyle bir karar Orta Doğu bölgesinde yeni bir gerginliğe neden olabilir" diye konuştu.

Zaharova, Trump'ın bu kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına da aykırı olduğunu söyledi.