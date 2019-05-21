Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun partisinin çoğunlukta bulunduğu mecliste kontrolü ele almak için kolları sıvamıştı. Zelenskiy yemin töreninin hemen ardından yaptığı konuşmada, meclisi dağıttığını söyleyerek erken seçim çağrısında bulunmuştu. Ukrayna’mın parlamento seçimleri için olası bir tarih açıklandı. Çiçeği burnunda Devlet Başkanı Zelenskiy’e danışmanlık yapan Andriy Bogdan seçimin 21 Temmuz’da olabileceğini söyledi. Bogdan, “En kabul edilebilir tarih 21 Temmuz 2019” dedi.

Bogdan, Zelenskiy’nin bazı atamaları bugün açıklamasının beklendiğini de duyurdu.