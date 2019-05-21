Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı, ABD ile Çin arasındaki teknoloji şirketi Huawei üzerinden yürüyen savaşın yol açacağı ekonomik sonuçlar hakkında değerlendirmede bulundu.

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Arı, ABD’nin yaptırım kararının diğer dünya ülkelerini de etkiyeceğini söyleyerek “Amerikan şirketlerini telekomünikasyon sektöründe Huawei dışında bu kadar tehdit eden başka bir şirket yok. ABD Çin’in önünü kesmeye çalışıyor. İran’a uyguladığı gibi zaman içinde dünyadaki diğer ülkeleri Çin’e karşı ortak şekilde hareketlendirecek” dedi.

Bu süreçte sadece Çin’in değil diğer ülkelerin de zarar gördüğünü ve görmeye de devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Arı, “ABD kendi savaşına diğer ülkeleri de dahil edecek, bu tuzağa düşmemek lazım” şeklinde görüş bildirdi.

Prof.Dr. Arı, son gelişmeler ışığında bu tarihten itibaren ABD tarafından Çinli şirketlere yönelik olarak hukuk dışı uygulamalar yürütülebileceğini söyledi.

Türkiye bu savaştan etkilenir mi ?

Prof. Dr. Arı, yaptırımlardan sadece Çin’in değil, Çin ile ticaret yapan tüm ülkelerin etkileneceğini belirterek, “Çin ile yakınlaşmanın ticaret yapmanın bir bedeli olacak bu şirketler Amerikan ticaret altyapısını ve teknolojisi kullanamayacak. Yeni bir yaptırım söz konusu” şeklinde konuştu.