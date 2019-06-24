Lübnan Parlamentosundaki siyasi güçler ile ülkedeki Filistinli  grupların temsilcilerinden oluşan Lübnan-Filistin Çalışma Grubu, "Yüzyılın  Anlaşması" ve bölgeye yönelik yansımalarını ele almak üzere başkent Beyrut'ta bir  araya geldi.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine, toplantının  ardından yaptığı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması bunun Filistin ve Filistinli  mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik tehditlerini ele aldıklarını  belirtti.

Muneymine, "Yüzyılın Anlaşması"nın uluslararası bazı kesimler  tarafından Filistin halkı ve resmi kurumlarına dayatılmaya çalışıldığına dikkati  çekerek, Yüzyılın Anlaşması ve sonuçlarını tanımadıklarını söyledi.

Bu projenin doğuracağı tehlikelerin Lübnan, Ürdün, Mısır ve Suriye'yi  doğrudan etkileyeceği uyarısında bulunan Muneymine, "Bölge ülkelerinin  haritalarını değiştirmeye kalkışma ve sayıları 5 milyondan fazla olan Filistinli  mültecilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verme girişimi, Arap bölgesinde  yeni bir parçalama adımı olarak değerlendirilir." ifadesini kullandı.

Bahreyn'de "refah ve barış" vadeden başlıklar altında  yarın  başlayacak ekonomi çalıştayına da değinen Muneymine, bu çalıştayın  Filistinlilerin meşru ulusal ve siyasi haklarını hedef aldığını savundu.

Muneymine, Yüzyılın Anlaşması planı kapsamında Bahreyn'de yarın  başlayacak 2 günlük ekonomi çalıştayını da kabul etmediklerini dile getirdi.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi  çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması  beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade  ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş  birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı  ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir  alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik  yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada,  "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha  istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktı.