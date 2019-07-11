Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.