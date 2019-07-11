Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.
Sudan'da darbe girişimi
11.07.2019 - 23:51 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 23:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : sudan,darbe,
636445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/636445.aspx
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