Rejime ait uçakların İdlib’in çeşitli yerlerindeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu gün içerisinde en az 6 kişi öldü. Ölenlerin arasında çocukların da olduğu ve rejim uçaklarının özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı kaydedildi.
Esad rejimi İdlib’i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü
17.08.2019 - 21:08 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejiminin İdlib’in çeşitli yerlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esad,İdlib,rejim,saldırı,
644402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/644402.aspx
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