Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Biarritz şehrinde toplanan dünyanın en büyük 7 ekonomisinin lirleri, G7 zirvesinde bir araya gelerek, grubun içinde anlaşmazlığa sebep olan küresel sorunları görüşecek. Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD liderlerini ağırlayarak ticaret savaşları, küresel ısınma, İran’ın nükleer enerji programı, uluslararası güvenlik, gelir eşitsizliği ve Amazon Ormanlarındaki yangınlar hakkında görüşmeler gerçekleştirecek. Macron aynı zamanda Asyalı, Afrikalı ve Latin Amerikalı bazı liderleri de zirveye çağırarak verilecek kararlarda pay sahibi olma çağrısında bulunmuş ve ortak bir mücadele gösterilmesi gerektiğini söylemişti. Zirve için Fransa'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı MAcron ile bir araya gelerek zirvenin gündemi hakkında ön görüşmede bulundu.

Ancak Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Macron’un çağrısına karamsar bakarak, G7 ülkeleri arasındaki “manasız anlaşmazlıkları” kınayan ortak bir zemin bulmanın zor olacağını kabul etti. Tusk zirve öncesi gazetecilere verdiği demeçte, “Bu, özgür dünyanın ve liderlerinin birlik ve beraberliğinin zor bir sınavı olacak bir başka G7 zirvesi. Hepimiz için ortak bir dil bulmak gittikçe zorlaşıyor ve dünya bizim işbirliğimize daha çok ihtiyaç duyuyor, daha az değil. Bu, politik topluluğumuzu restore etmek için son fırsat olabilir” dedi.