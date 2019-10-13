Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor. Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından kurtarma çalışmalarına sivil savunma, sahil güvenlik personeli ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra 110 bin polis memurunun katıldığını belirterek "Su altındaki evlerde kalanların kurtarılması ve kayıpların bulunması için azami çaba gösterilmeli." dedi.

Kurtarma görevlilerinin ve diğer yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 26 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Ölenler arasında bulunan 77 yaşındaki bir kadının, Fukuşima ilinde düzgün bağlanmaması nedeniyle helikopterle kurtarılırken yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Dün gece Tokyo Körfezi'nde batan Panama bandıralı kargo gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ünün bu sabah kurtarıldığı ancak 2'sinin daha sonra hayatını kaybettiğini ifade edildi.

Bu arada mahsur kalan kişilere ulaşılması için afet bölgelerine helikopter ve kurtarma botları sevk edildi.

Hagibis Tayfunu nedeniyle görevlendirilen 27 bin askerin ve diğer ekiplerin, Çikuma Nehri'nin toprak setinin yıkılması sonucu bölgede mahsur kalan 360 kişiyi kurtarmaya çalıştığı kaydedildi.

Altyapı Bakanlığı, ülke genelinde Hagibis Tayfunu nedeniyle toprak setleri yıkılan nehir sayısının 21 olduğunu duyurdu.

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da bu sabah itibarıyla ülkede 376 bin haneye elektrik, 14 binine de su verilemediğini bildirdi.

Hagibis'in bugün etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu yarına kadar iptal edilmişti. Ülkede birçok tren seferi yeniden başlatılırken, Japon Hava Yolları ve All Nippon Hava Yolları, birçok uçuşun yarından itibaren normal seyrinde yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.