Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'daki yeni yasa tasarısının, sığınmacıların haklarını ve güvencelerini tehdit ettiğini belirterek, düzenlemenin rafa kaldırılması istedi.

HRW'den yapılan açıklamada, Yunanistan'da iltica ile ilgili meclise sunulan yeni yasa tasarısının Afganistan, Suriye ve Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıların haklarını ve güvencelerini tehdit ettiği belirtilerek, düzenlemenin rafa kaldırılması istendi.

Metinde değerlendirmelerine yer verilen araştırmacısı Eva Cosse ise tasarıyla son zamanlarda Yunan adalarına ulaşan sığınmacı sayısında yaşanan artışın ardından geri göndermelerin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Cosse, Yunan hükümetinin insani krizin çözümüne öncelik vererek, daha adil ve etkili iltica prosedürü oluşturması gerektiğini vurguladı.

31 Ekim'de Yunan meclisinde oylamaya sunulması beklenen tasarı, geri göndermelerin kolaylaştırılması, sığınmacıların iltica başvurularına ilişkin sürecin daha hızlı tamamlanması ve başvuru reddedilen sığınmacılara temyiz hakkının kaldırılmasını öngörüyor.

Söz konusu tasarıyla ilgili Dünya Doktorları ve Sınır Tanımayan Doktorlar örgütleri de kaygılı olduklarını bildirmişti.