Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Bolivya ordusunun Morales'i istifaya çağırmasının Bolivya'daki "anayasal düzeni" ihlal ettiğini belirtti.

Morales'in istifa etmek zorunda bırakılmasını "askeri bir darbe" olarak nitelendiren Ebrard, "Dün Bolivya'da olanlar, tüm kıta için bir geriye gidiştir. Çok endişeliyiz." dedi.

Ebrard, Meksika'nın, Morales'i hala Bolivya'nın meşru lideri olarak gördüğünün altını çizerek, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS), Bolivya'daki söz konusu krizi görüşmek üzere acil toplantı yapması gerektiğini söyledi.

Diğer yandan, dün yaptığı açıklamada, istemesi durumunda, Morales'e iltica hakkı vereceklerini ifade eden Ebrard, bugün konuya ilişkin yönetilen soruya, Morales'in Meksika'dan henüz böyle bir talebi olmadığı yanıtını verdi.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.

İstifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Twitter'dan, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyor. Askerler, başkanlık uçağına el koydu." paylaşımında bulunmuştu.

Bölge ülkelerinden Bolivya'daki sürece "darbe tepkisi"

Morales'in muhalefetin baskısı ve ordunun talebinin ardından istifasına tepki gösteren Arjantin, Venezuela, Küba ve Meksika yönetimleri süreci "darbe" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin demokrasiye olan saygısının devam edeceğini belirterek, "Bolivya'da geçen yüzyılda Latin Amerika'da yaşanana benzer, devam eden bir askeri operasyon var, biz bunu reddediyoruz. Darbeye hayır." ifadesini kullanmıştı.

Ülkesinin istemesi halinde Morales'e iltica hakkı vereceğini açıklayan Ebrard, "Meksika, müdahaleye karşı olan ve iltica hakkı sağlayan geleneksel tutumuyla La Paz'daki resmi büyükelçilik konutunda Bolivya yasama ve yürütme organlarında görev alan 20 kişiyi misafir ediyor. Aynı şekilde, kendisinin karar vermesi durumunda Evo Morales'e de iltica hakkı verebiliriz." demişti.