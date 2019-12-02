Esad güçleri tarafından İdlib’de bir pazar yerine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına aldı
İdlib’de pazar yerine saldırı: 1 ölü
02.12.2019 - 12:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib’te bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Etiketler : İdlib,
666210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/666210.aspx
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