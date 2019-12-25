Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin, 403 kilometrelik Sırbistan bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

TürkAkım projesinin, ülkesinin enerji güvenliğini güçlendireceğini vurgulayan Szijjarto, projenin, Macaristan ile ilgili bölümünün planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Szijjarto, 2021 yılından itibaren boru hattından Macaristan'a yıllık 9,8 milyar metreküp doğal gaz ulaşabileceğini aktararak, "Batı'dan yapılan eleştiriler tamamen asılsız. Çünkü yeni boru hattı üzerinde yer alan 4 Avrupa ülkesinden 3'ü NATO üyesi." ifadesini kullandı.

TürkAkım projesi

TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ile Rusya'nın doğal gazı, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya taşınacak.

TürkAkım, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Lüleburgaz yakınında Türkiye'nin doğal gaz şebekesine bağlanacak ilk hat BOTAŞ, Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyen ikinci hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından işletilecek.

Açılış töreninin İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak 2020'de yapılması planlanıyor.