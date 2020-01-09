ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İran'a yönelik yeni bir açıklama yaptı. Pence, “İran’ın bölgedeki milislerine ‘ABD hedeflerine yönelik herhangi bir saldırıda bulunmayın’ talimatını verdiği istihbaratına sahibiz.” dedi.
Pence'den yeni İran açıklaması
09.01.2020 - 03:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkan Yardımcısı Pence, İran'a yönelik yeni bir açıklama yaptı. Pence, “İran’ın bölgedeki milislerine ‘ABD hedeflerine yönelik herhangi bir saldırıda bulunmayın’ talimatını verdiği istihbaratına sahibiz.” dedi.
Etiketler : mike pence,abd,abd iran,
673955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/673955.aspx
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