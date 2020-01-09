ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İran'a yönelik yeni bir açıklama yaptı. Pence, “İran’ın bölgedeki milislerine ‘ABD hedeflerine yönelik herhangi bir saldırıda bulunmayın’ talimatını verdiği istihbaratına sahibiz.” dedi.