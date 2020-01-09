Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İran'a yönelik yeni bir açıklama yaptı. Pence, “İran’ın bölgedeki milislerine ‘ABD hedeflerine yönelik herhangi bir saldırıda bulunmayın’ talimatını verdiği istihbaratına sahibiz.” dedi.