Baş Cerrah Emmanuel Ameh, 12 saat süren operasyona 78 doktorun katıldığını belirtti. Ameliyatın maliyetinin 55 bin dolar olduğunu kaydeden Ameh, ailenin ekonomik durumu iyi olmadığı için ücret almadıklarını söyledi. ABUJA
78 doktor ikizleri ayırdı
09.01.2020 - 04:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nijerya’nın Nasarava eyaletinde bedenleri bitişik bir yaşındaki Goodness ve Mercy adlı ikizler, başkent Abuja’daki devlet hastanesinde ameliyatla ayrıldı.
Etiketler : siyam ikizi,ameliyat,
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