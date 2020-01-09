Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.