Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : bağdat,füzeli saldırı,abd büyükelçiliği,