Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü, Finlandiya'ya da sıçradı. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü, Wuhan'dan gelen bir Çinli turistte korona virüsüne rastlandığını doğruladı. Hastanın Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland Merkez Hastanesi'nde tecrit altında tutulduğu, 15 kişinin daha korona virüsünden etkilenmiş olabileceği de belirtildi.
Finlandiya'da ilk korona virüsü vakası
29.01.2020 - 20:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Finlandiya'da Çin'den gelen bir turistte korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : finlandiya,koronavirüs,
678167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/678167.aspx
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