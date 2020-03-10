Afrin’de Suriye Milli Ordusu’na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir kişinin ağır yaralandığı ve durumunun belirtildi. Yerel kaynaklar saldırının PKK/YPG tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı.
Afrin’de patlama: 1 yaralı
10.03.2020 - 12:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Halep’in kuzeyindeki Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu’na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Etiketler : Afrin,
687031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687031.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER