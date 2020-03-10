Afrin’de Suriye Milli Ordusu’na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir kişinin ağır yaralandığı ve durumunun belirtildi. Yerel kaynaklar saldırının PKK/YPG tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı.