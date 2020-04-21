Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Çin bize ne borçlu?" başlıklı yazıda, gazete, Vuhan şehrinden ortaya çıkan virüsün Almanya'da yol açtığı ekonomik hasara ilişkin Pekin'e yaklaşık 165 milyar dolarlık bir fatura kesti. "Bild'in korona faturası" başlıklı listede, mart-nisan ayları arasında 24 milyar avro kayıp turizm geliri, Alman film endüstrisi için 7,2 milyar avro zarar eklendi. Bunların yanı sıra, hava yolu şirketi Lufthansa için saat başına bir milyon avro, küçük işletmeler için 50 milyar avro ve ülke ekonomisinin yüzde 4,2 küçülmesi hâlinde toplamda 149 milyar avro, kişi başına ise 1.784 avro maliyet çıkarıldı. Berlin'deki Çin Büyükelçiliği, Bild'in haberine tepki göstererek, gazeteyi "milliyetçiliği, ön yargıyı, yabancı düşmanlığını ve Çin'e düşmanlığı körüklemekle" suçladı.