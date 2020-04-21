Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 16 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 197'ye ulaştığı, 47 kişide daha virüsün tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 13 bin 930'a çıktığı kaydedildi.

Hastalardan 119'unun durumunun ağır olduğu bilgisi verilen açıklamada, 4 bin 353 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Ülkede market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.