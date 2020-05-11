Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İbaraki eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel saatle sabah 08.58'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.