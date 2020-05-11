Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İbaraki eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel saatle sabah 08.58'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
11.05.2020 - 05:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 - 05:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : japonya,japonya deprem,deprem,
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