Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'in güneyindeki önde gelen siyasi oluşumlardan Barışçıl Güney Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) vekaleten bölgesel savaş yürütmekten vazgeçme çağrısı yaptı.

Hareketin önde gelen isimlerinden Abdulkerim es-Sadi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "GKK'deki akıl sahiplerini doğru yola dönmeye, istikametlerini ve tutumlarını düzeltmeye, saflarını temizlemeye ve birileri (BAE) adına bölgesel savaş yürütmekten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Sadi, 4 Haziran perşembe günü kentteki durumu protesto edenleri gözaltına almak isteyen GGK güçleri ile silahlı kişiler arasında Aden'in Krater ilçesinde çatışmalar çıktığını hatırlattı.

"Perşembe günü GGK'nin yaptıkları tarihin sayfalarında kara bir leke olarak yerini aldı." mesajı veren Sadi, bu durumun GGK'nin özgürlük ve devlet kurma gibi söylemlerinin kırılganlığını ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

Sadi, GGK'nin "masumları terörize etmesi, çocukları öldürmesi ve hanelerin dokunulmazlığını hiçe saymasını" kınayarak Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve güneydeki diğer güçlerin GGK'nin yaptıklarına ses çıkarmayarak suçlarına dolaylı şekilde ortak olduklarına işaret etti.

Aden kentindeki durumu protesto eden kişileri gözaltına almak isteyen GGK ile silahlı bir grup arasında Krater ilçesinde 4 Haziran'da çıkan çatışma sabaha kadar devam etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için meşru Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti. O tarihten bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.