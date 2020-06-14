Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Amami-Ooşima yakınlarındaki adacıklarda yerel saatle 00.51'de 6,3 şiddetinde deprem oldu. Ajans, yerin yaklaşık 160 kilometre derinliğinde oluşan ve çevre eyaletlerde hissedilen depreme yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.
Japonya'da 6,3'lük deprem
14.06.2020 - 04:34 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 04:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletini bağlı Amami-Ooşima açıklarındaki adacıklarda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : japonya,japonya deprem,deprem,
710859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/710859.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER