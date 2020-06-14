Suriye’nin İdlib kentine hava saldırı düzenlendi. Saldırıda yoldan geçen bir aracın isabet alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralı kişiyi hastaneye kaldırdı.
İdlib'e hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı
14.06.2020 - 18:54 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Suriye,
710989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/710989.aspx
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