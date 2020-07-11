Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Japonya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde çok sayıda can kaybı olması bizi derinden üzdü. Dost Japonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Japonya halkına başsağlığı
11.07.2020 - 21:18 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde yaşamını yitirenler için Japon halkına başsağlığı diledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,japonya,başsağlığı,
717340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/717340.aspx
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