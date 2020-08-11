Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 yıldır ülkenin başında olan Lukaşenko'nun oyların yüzde 80,23'ünü aldığı açıklandı. Lukaşenko'nun altıncı seçimi kazandığının ilan edilmesinin ardından protesto gösterileri başladı. Çıkan olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova “Ülke genelinde izinsiz gösterilerde yaklaşık 3.000 kişi gözaltına alındı. Bunların yaklaşık 1.000’i Minsk’te, 2.000’den fazlası ise ülkenin diğer bölgelerinde gözaltına alındı” dedi. Ayrıca Çemodanova, protestoculara karşı silah kullanılmadığını belirterek olaylarda ölen olmadığını kaydetti. Yüzde 9,9 oy aldığı açıklanan adaylardan Svtelana Tikhanovskaya, sonuçları tanımadığını ifade ederek “Mücadele etmeyi sürdüreceğiz" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lukaşenko’yu tebrik ederken Avrupa Birliği’nden “Seçimde kullanılan oyların doğru şekilde sayılması ve sonuçların doğru olarak açıklanması gerekiyor” açıklaması geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de seçimler ve sonrasındaki gösterilere ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada “Sadece insan hakları, demokrasi, serbest ve adil seçimlerin uygulanması, Belarus’ta istikrarı ve egemenliği garanti edecektir. AB'nin tepkisini ve Belarus ile ilişkileri nasıl şekillendireceğimizi değerlendirmek amacıyla gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz” denildi.