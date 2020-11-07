Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin kazanını günler sonra belli oldu. Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden, kritik öneme sahip Pennslyvania'da seçimi kazanarak, ABD’nin 46. Başkanı oldu. Biden’ın seçimi kazandığının duyulmasının ardından ABD’nin birçok kentinde Biden destekçileri sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Göstericiler, şarkılar söyleyerek danslar ettiler. Bazı göstericiler ise araçları ile korno çalarak konvoylar yaptı.

Biden ve Harris’e tebrik mesajları

Biden’a seçimi kazanmasının ardından dünya ve uluslararası toplum liderlerinde tebrik mesajları gönderildi. Seçilmiş Başkan Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Portekiz Başbakanı Antnio Costa, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Yunanistan başbakanı Kyriakos Mitçotakis, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tebrik yayınladıkları mesajlar ile tebrik etti.



Eski ABD Başkanları Barrack Obama, Bill Clinton ve Jimmy Carter’da Biden ve Harris’in seçim galibiyetini yayınladıkları mesajlar ile kutladı.

Biden ve Harris sosyal medya hesaplarını güncelledi

Biden ve Harris, sosyal medya hesaplarındaki kişisel bilgiler bölümünü güncelleyerek, “Seçilmiş Başkan” ve “Seçilmiş Başbakan Yardımcısı” ifadelerini eklediler.

ABD’de şu anda Kuzey Carolina, Alaska, Georgia ve Arizona’da oy sayım işlemi devam ederken, Biden 290 delegeye, Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ise 214 delegeye ulaştı.



Biden, başkanlık seçimini kazandığı resmileşmesi ile ABD’nin en yaşlı başkanı olarak kayıtlara geçecek.