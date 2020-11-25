Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya hava yolu şirketi Qantas, koronavirüs aşısının gelecekteki uçuşlarda uluslararası yolcular için bir mecburiyet hâline getirileceğini açıkladı. Qantas Üst Yöneticisi Alan Joyce, Australia's Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, şirketin,salgın sebebiyle şartlarını değiştireceğini ifade etti. Joyce, "İnsanlardan uçağa binmeden önce aşı yaptırmalarını isteyeceğiz. Ülkeye gelen ve ülkeden ayrılan uluslararası yolcular için bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz" dedi. Qantas'ın 100 yıllık tarihinde en kötü ticari şartlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Joyce, aşı mecburiyetinin diğer hava yolu şirketlerindeki meslektaşlarıyla ortak konuları hâline geleceği kanaatinde olduğunu da söyledi. Avustralya, salgınının başında uluslararası sınırlarını kapatmış ve ülkeye dönenleri karantinaya almıştı. Ülkede virüsten 907 kişi hayatını kaybetti. İnsanlar üzerinde test edilen üç potansiyel aşının, ilk sonuçlara göre bağışıklık tepkisi uyandırmada yüksek oranda başarı sağlaması, salgınının yaygın bir aşılama programıyla kontrol altına alınabileceğine dair umutları artırmıştı.