Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet sitesi Diply.com bu fotoğraflardan bir galeri yaptı. Galerideki ilginç fotoğraflar arasında, daire testere kullanarak arkadaşının sırtında tahta kesen adam yer alıyor.

Kilisede şeytan resmi çizen çocuk da en çok dikkat çekenler arasında. Metroda, evindeki kanepede uzanmış gibi sere serpe yayılan kadın ilginç fotoğraflar arasında yerini alıyor.

Yağmurlu havada şemsiyesini açmadan başının üstünde tutan adamla elektrikli testerenin nasıl çalıştığını çok tehlikeli bir pozisyonda deneyen adam da ilginç fotoğraflardan.