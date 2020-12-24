Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinde ölü bulunan ünlü modelin ailesi yaptığı Tennant’in 22 Aralık’ta vefat ettiğini duyurdu. Polis ise modelin ölümünde şüpheli bir durumun olmadığına dikkat çekti. Öte yandan 17 Aralık’ta 50'inci yaşını kutladığı öğrenilen Tennant'in ölüm haberi sadece beş gün sonra geldi.