Evinde ölü bulunan ünlü modelin ailesi yaptığı Tennant’in 22 Aralık’ta vefat ettiğini duyurdu. Polis ise modelin ölümünde şüpheli bir durumun olmadığına dikkat çekti. Öte yandan 17 Aralık’ta 50'inci yaşını kutladığı öğrenilen Tennant'in ölüm haberi sadece beş gün sonra geldi.
Ünlü model Stella Tennant evinde ölü bulundu
24.12.2020 - 12:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü tasarımcıların defilelerinde podyuma çıkan İskoç model Stella Tennant hayatını kaybetti.
Etiketler : Stella Tennant,
755197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755197.aspx
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