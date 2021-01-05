Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre Mogadişu’nun Waberi ilçesinde büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın sesi, şehrin birçok ilçesinden duyuldu. Ardından olayın gerçekleştiği noktaya güvenli görevklileri sevk edildi.