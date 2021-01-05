Güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre Mogadişu’nun Waberi ilçesinde büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın sesi, şehrin birçok ilçesinden duyuldu. Ardından olayın gerçekleştiği noktaya güvenli görevklileri sevk edildi.
Somali'nin başkentinde patlama
05.01.2021 - 21:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyulması üzerine bölgeye güvenlik ekipleri gönderildi.
Etiketler : somali,patlama,
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