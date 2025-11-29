Philadelphia Uluslararası Havalimanı’nda bomba tehdidi nedeniyle kalkışlar kısa süreli olarak durduruldu. Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden normale döndü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Philadelphia Uluslararası Havalimanı’nda bomba tehdidi bildirildiğini açıkladı. Güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki kalkışlar bir süreliğine askıya alındı.

Yetkililer, tehdidin ardından güvenlik ekiplerinin hızla harekete geçtiğini ve gerekli taramaların yapıldığını belirtti. Kısa süreli kesintinin ardından uçuş operasyonları yeniden normale döndü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili tehdidin kaynağına veya içeriğine dair herhangi bir ek bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

