Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sue (45) ve Noel (50) çiftinin en büyük çocukları 31 yaşında, küçük çocukları Heidi de geçen sene nisan ayında dünyaya geldi. 9 çocuk koronavirüs sebebiyle evde eğitim görüyor. Aile, günde 16 litre süt, haftada 24 rulo tuvalet kağıdı, üç tüp diş macunu ve 80 paket yoğurt tüketiyor. Sue, The Mirror gazetesine verdiği beyanatta, “Gıda harcamamız neredeyse iki katına çıktı. Gelirimizin haftada 400 sterlini (3.900 TL) gıdaya gidiyor. Evde sürekli yiyorlar” dedi.