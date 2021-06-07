Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünya 1,5 yıldır Covid-19 ile mücadele ediyor. Her gün bu virüs yüzünden binlerce kişi ölüyor. Koronavirüs tehlikesi halen sürerken Hindistan, farklı bir salgınla da mücadele veriyor.

Ülkede baş gösteren kara mantar, 28 eyalete yayıldı. Şu ana kadar 28.252 kişide bu virüse rastlandı. Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bu kişilerin 24.370’inin daha önce koronaya yakalandığını açıkladı. Bakan Vardhan, ülkenin batısındaki Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde kara mantar enfeksiyonunda en yüksek sayıların tespit edildiğini aktardı. Vardhan, Maharaştra’da 6.329, Gujarat’ta 5.486 kara mantar vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti.

BİR YANDAN COVID, BİR YANDAN KARA MANTAR

Öte yandan uzmanlar, Covid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekti. Hindistan'da 21 Mayıs'ta kara mantar sebebiyle 219 kişi hayatını kaybetti. Covid’den ise şu ana kadar yaklaşık 350 bin kişi can verdi. Ayrıca Hindistan, 28 milyon 909 bin vaka ile ABD’den sonra en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke.

Kara mantar hastalığı zayıf bağışıklığı vuruyor Hindistan, Mısır ve Irak’ta kara mantar hastalığına bağlı ölümlerin ortaya çıkması endişelendirirken, uzmanlar bulaşıcı olmayan bu hastalıkta bağışıklık sistemi zayıf kişilerin risk altında olduğunu söylüyor.

Kara mantar kabusu büyüyor! Bir ülkeye daha sıçradı İlk olarak Hindistan'da görülen ve yavaş yavaş komşu ülkelerinde de yayılmaya başlayan kara mantar nedeniyle can kaybı artıyor. Bangladeş'ten sonra son olarak Irak'ta da siyah mantar enfeksiyonundan ilk ölüm vakası kaydedildi.