Türkiye Gazetesi

ABD’de Federal Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini oybirliğiyle önerdi. Komite, iki doz Moderna aşısı olan kişilere 6 ay sonra üçüncü dozun yapılmasının güvenli ve etkili olacağına karar verdi.

Moderna, geliştirdiği aşının yarım dozunun bazı kesimlere düşük dozlu üçüncü dozun güçlendirici olarak kullanılması için acil kullanım izni istemişti.

Komitenin 19 üyesinin tamamı, ikinci dozdan en az altı ay sonra yarım dozluk üçüncü dozun 65 yaş üzerine ve riskli gruplara yapılmasını uygun buldu.

3. DOZUN HANGİ GRUPLARA YAPILACAĞI İLE İLGİLİ TOPLANILACAK

FDA’nın Komitenin önerisinin ardından Moderna’nın üçüncü dozuna acil kullanım izni vermesi durumunda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) aşı danışmanları, hangi gruplara aşıyı tavsiye edeceklerini tartışmak için bir araya gelecek. CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi, 21 Ekim'de güçlendirici dozları tartışmak üzere toplanması planlandı.

Öte yandan FDA ve CDC, 65 yaş üstü ve riskli durumda bulunanlar için Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunu yapılmasına onay vermişti.

Üçüncü dozda en etkili aşı belli oldu: BioNTech ve Moderna ABD’de üçüncü doz olarak da adlandırılan koronavirüs aşıları üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Ülkede onaylanan adenovirüs temelli tek dozluk Johnson and Johnson ile mRNa temelli iki dozluk Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile yapılan araştırmada, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının güçlendirici dozunu olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu açıklandı.

İzlanda Moderna aşısını askıya aldı İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını askıya aldı.