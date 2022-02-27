Türkiye Gazetesi

Bugün sosyal medyada çıkan demiryolu ile taşınan askeri araçların fotoğrafları, Kazakistan'dan Ukrayna'ya doğru askeri birliklerin hareket ettiğine ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. Konu ile ilgili olarak Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Kazakistan, ülkelerinden Ukrayna’ya askeri birliklerin hareket ettiğine yönelik sosyal medyada çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu ülkeye asker gönderme konusunun gündemde olmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından şu anda ülkenin batısı ile güneyinde planlı muharebe tatbikatları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu tatbikat kapsamında askeri birliklerin ülke içindeki bölgelere sevk edilme operasyonu gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Kazak askeri birliklerinin Ukrayna'ya doğru hareket ettiğine yönelik sosyal medyada çıkan bilgiler gerçek dışı ve gönderme konusu gündemde değil." ifadesi kullanıldı.

İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek İsveç'ten, kendilerini tehdit eden Rusları öfkelendirecek bir hamle geldi. İsveç, Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı savaşması için askeri ve maddi destek vereceğini açıkladı.



NATO'dan Ukrayna kararı: Destek arttırılacak NATO'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son dakika açıklaması geldi. NATO, Rusya’nın işgaline karşı direnen Ukrayna’ya silah, mali ve insani yardım desteğini artıracaklarını bildirdi. Bunun yanı sıra bölgeye askeri sevkiyat da yapılacak.