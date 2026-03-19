ABD basını bunu konuşuyor! Savaş için 200 milyar dolarlık bütçe talebi
ABD Savunma Bakanlığı’nın, İran’a yönelik saldırıları sürdürmek için 200 milyar doların üzerinde ek bütçe talebi hazırladığı öne sürüldü. Beyaz Saray’ın Kongre’ye sunacağı rakam ise henüz netleşmedi.
Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.
Haberde, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü.
KONGREDEN GEÇMESİNE ŞÜPHE İLE BAKILIYOR
Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini aşacağına işaret edilen haberde, bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı iddia edildi. Bu talebin özellikle çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı belirtildi.
Haberde, Savunma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirme yapmayı reddettiği, Beyaz Saray'ın ise görüş taleplerine hemen cevap vermediği iddia edildi.