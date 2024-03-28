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ABD, fidye yazılım grubu "BlackCat" hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolar ödül verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD, fidye yazılım grubu &quot;BlackCat&quot; hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolar ödül verecek

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki birçok hastanenin sağlık ödemelerini kontrol eden Change Healthcare kuruluşunu hackleyen "The ALPHV BlackCat" fidye yazılım grubu hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolar ödül verecek.

ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığın Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından yönetilen Adalet Ödülleri (RFJ) programı çerçevesinde, BlackCat grubu hakkında bilgi getirenlere 10 milyon dolar ödül ayrıldığı bildirildi.

GİZLİ BİLGİLERİ ÇALIYORLAR

Açıklamada, bir fidye yazılım grubu olan BlackCat'in, ABD ve dünya çapındaki birçok kritik altyapı sektörünün bilgisayar ağlarını tehlikeye attığı belirtilerek, "The ALPHV BlackCat, hedef aldığı kurbanlarının ağındaki güvenlik duvarlarını devre dışı bırakarak hassas ve gizli bilgilerini çalıyor ve bunun karşılığında ödeme talep ediyor." ifadesine yer verildi.

10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL VAR

RFJ programının, yabancı hükümetlerin "talimatı veya kontrolü"ndeki bilgisayar korsanlarını hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "Bakanlık, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanımı Yasası'nı (CFAA) ihlal ederek ABD'nin kritik altyapısına karşı belirli kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunan herhangi bir kişinin kimliğinin veya yerinin belirlenmesine yol açan bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD'deki hastanelerin çoğunluğunun ödeme sistemini yöneten Change Healthcare, 21 Şubat'ta, BlackCat tarafından siber saldırıya maruz kalmış, hastaların birçoğu sağlık hizmetleri ve ilaçlar için ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

Change Healthcare yetkilileri, yaklaşık bir aydır tam olarak devreye alınamayan ödeme sisteminin, saldırı sonrası yapılan düzenlemelerle ilgili deneme sürecinin devam ettiğini açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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