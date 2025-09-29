ABD kovdu, Çin kapısını açtı: Gençler için “K Vizesi” dönemi başlıyor

Çin, 1 Ekim 2025 itibarıyla, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki genç küresel profesyonelleri hedefleyen “K vizesi” programını resmen başlatacak.

Yeni vize, başvuru sahiplerine işveren sponsorluğu olmadan Çin’e giriş hakkı tanıyor ve uzun süreli ikamet, vergi avantajı, konut desteği, basitleştirilmiş işlemler ve bakmakla yükümlü olunan kişiler için uluslararası standartlarda eğitim imkanı sağlıyor.

ABD'NİN H-1B ADIMIYLA ÇARPICI KONTRAST

ABD Başkanı Donald Trump’ın H-1B vizeleri için yeni başvurularda 100.000 dolarlık ücret getirmesi, küresel ölçekte büyük tepki topladı. Yenileme ve mevcut vizeler hariç tutulan bu karar, en çok Hindistan’ı etkiledi. 2024’te H-1B vizelerinin yüzde 71’ini alan Hindistan doğrudan hedef olurken, yüzde 11,7 ile ikinci sırada yer alan Çin de önemli ölçüde etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

'ABD SİZİ İSTEMİYOR, ÇİN BEKLİYOR'

Eski Kırgızistan Başbakanı Djoomart Otorbaev, Trump’ın adımını “son zamanların en skandal politika hatalarından biri” olduğu açıklamasını paylaştı.

Otorbaev, “ABD diyor ki: Size ihtiyacımız yok. Çin diyor ki: Sizi bekliyoruz” ifadeleriyle Pekin’in adımını “ustaca bir hamle” olarak değerlendirdi.

YETENEK YARIŞI KIZIŞIYOR

Almanya, İngiltere, Kanada ve Güney Kore gibi ülkeler de ABD’nin kısıtlamalarından etkilenen profesyonelleri çekmek için yeni vizeler ve programlar açıklamıştı.

'RADİKAL DÖNÜŞÜM'

İşveren sponsorluğu veya davet mektubu gerekmemesi, çoklu giriş imkânı ve geniş faaliyet kapsamı ile esnek bir sistem oluşturuyor. Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi’nden Prof. Gao Jian, “Uluslararası yetenekler, küresel bilimsel rekabette inisiyatif kazanmak için stratejik bir kaynaktır” dedi.

ARTAN SEYAHAT TRAFİĞİ

Çin son dönemde giriş düzenlemelerini kolaylaştırdı, vizesiz seyahati genişletti ve 75 ülke ile karşılıklı muafiyet anlaşmaları imzaladı. Bu sayede 2025’in ilk yarısında uluslararası seyahatlerde yüzde 30,2, vizesiz girişlerde ise yüzde 53,9 artış kaydedildi.