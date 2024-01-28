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    • ABD medyası İsrail ile Hamas arasındaki yeni ateşkes planını duyurdu! İlk etap 6 hafta sürecek

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, arabulucu ülkelerin yeni ateşkes planı ortaya çıktı. ABD medyası, İsrail ve Hamas arasında 'tüm esirlerin serbest bırakılmasını' içeren 4 aylık ateşkes planı üzerinde çalışıldığını aktardı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD medyası İsrail ile Hamas arasındaki yeni ateşkes planını duyurdu! İlk etap 6 hafta sürecek
    İsrail, Hamas, Ateşkes, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik zulmü 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Bölgede kadın-çocuk ayırt etmeden katliamını sürdüren işgalci İsrail ordusu, bugüne kadar 26 binden fazla kişiyi öldürdü, binlercesini ise yaraladı.

    Geçtiğimiz günlerde İsrail, 'Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin bırakılması şartı' ile ateşkes önermiş ancak bu talebi geri çevrilmişti. Ateşkes konusunda yeni bir iddia daha gündeme geldi.

    4 AYLIK ATEŞKES PLANI

    ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail ve Hamas için yeni bir ateşkes planı hazırlığı olduğunu iddia etti. 

    Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, İsrail ve Hamas için arabulucu ülkeler tarafından tüm rehinelerin serbest bırakılmasını içeren yaklaşık 4 aylık bir ateşkes planı yaptığı, planın ilk etabında ise ateşkesin 6 hafta süreceği iddia edildi.

    ÖNCELİK KADIN, ÇOCUK VE YAŞLILARIN

    Habere göre, 6 haftalık ateşkes sürecinde Gazze Şeridi’ndeki İsrailli kadın, çocuk ve yaşlılar serbest bırakılacak. Bunun karşılığında ise İsrail Filistinli mahkumları serbest bırakacak ve Gazze Şeridi'ne yardım akışının artırılmasına izin verecek.

    Planın bir sonraki aşaması ise Hamas'ın İsrailli askerleri serbest bırakmasını ve Gazze Şeridi’nde ölenlerin cansız bedenlerinin İsrail’e verilmesini içerecek.

    ULUSLARARASI GARANTİLER ALACAK

    Hamas'ın, ABD dahil olmak üzere uluslararası garantiler alacağı belirtilirken, bunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların nihai olarak sona ermesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya kapı aralayacağı da ifade edildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İsrailHamasAteşkes
    Haberler > Dünya > ABD medyası İsrail ile Hamas arasındaki yeni ateşkes planını duyurdu! İlk etap 6 hafta sürecek
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