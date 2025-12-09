ABD’nin Minnesota eyaletinde bir cami ve eğitim kompleksinde gece saatlerinde çıkan büyük yangın, bölgede saldırı şüphesini yeniden gündeme taşıdı.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Prior Lake bölgesinde, cami ve Baitul Hikmah Akademisinin yer aldığı binada gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıya yayıldı ve yapının bir kısmı çöktü. Bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Prior Lake İtfaiye Departmanı, yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığını, herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın, yerel saatle 02.00 sularında yoldan geçen bir kişinin çatıda yükselen alevleri fark edip ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

ABD’de cami kompleksi küle döndü: Saldırı mı, kaza mı?

“MÜSLÜMAN TOPLULUKTA KORKU ARTIYOR”

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR-MN) Direktörü Jaylani Hussein, Minnesota’daki Müslüman toplumun son dönemde artan saldırılar nedeniyle endişeli olduğunu söyledi. Hussein, "Minnesota'daki Müslüman cemaatine yönelik artan bir korku ve endişe olduğunu biliyoruz. Ancak şu anda bu camide herhangi bir tehdit veya buna benzer bir durumla karşılaşılmadı, bu yüzden kolluk kuvvetlerinin soruşturmasını bekleyeceğiz" dedi.

Bina kompleksi, anaokulundan 12. sınıfa kadar 200’den fazla öğrencinin eğitim gördüğü bir dini okulu da barındırıyor. Cami cemaatinin ise yüzlerce kişiden oluştuğu biliniyor.

MİNNESOTA’DA CAMİLERE SALDIRI ALARMI: 40’TAN FAZLA VAKA

CAIR-Minnesota’nın verilerine göre eyalette son 4 yılda 40’tan fazla camiye saldırı düzenlendi. Bunların 16’sı sadece 2024 yılında kaydedildi. Olaylar sırasında meydana gelen maddi hasarın toplamı 3 milyon doları aştı.

