ABD’nin Teksas eyaletindeki Port Arthur şehrinde bulunan Valero petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle meydana gelen olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Port Arthur şehrinde yürekler ağza geldi. Valero petrol rafinerisinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA BİLDİRİLMEDİ

Patlamanın ardından tesiste yangın çıktığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Port Arthur İtfaiye Departmanı Sözcüsü Antonio Mitchell, tesiste bir kaza yaşandığını doğrulayarak, henüz çok fazla detaya sahip olmadıklarını açıkladı. Şerif Zena Stephens ise, henüz bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini ve patlamanın endüstriyel bir ısıtıcıdan kaynaklandığının tahmin edildiğini ifade etti.

Tesisin batısındaki bölgelerde yaşayan sakinlere evlerinde kalma uyarısı yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası